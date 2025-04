Hugo Calderano é campeão no Tênis de Mesa na China, faz história e é elogiado por jornalista chinesa

O brasileiro Hugo Calderano fez história no Tênis de Mesa ao vencer Wang Chuqin, um chinês vice-líder no ranking mundial, em uma virada épica na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau, no último fim de semana. E o recorde do brasileiro elogiado pela jornalista chinesa Yli Wang, com vídeo sobre ele nas redes sociais.

Yili não só destacou a importância de Hugo ao se tornar campeão mundial, como mostrou para os brasileiros, o quanto o esporte do país pôde superar expectativas.

“Vencer os chineses era praticamente impossível, mas em 2025 um brasileiro foi lá e fez história”, reflete a jornalista e professora de mandarim. Para ela, a vitória de Hugo pode ser até mais impressionante que a de uma copa do mundo de futebol.

O homem que acabou com a China

Yili lembrou que, pela primeira vez na história do tênis de mesa, a bandeira brasileira foi levantada em uma disputa tão importante, já que as conquistas chinesas eram quase que “tradicionais”.

A professora, que tem uma escola de mandarim no Rio de Janeiro, também elogiou a pronuncia do brasileiro, que deu uma entrevista falando em chinês após a vitória. E os elogios ao brasileiro não pararam por aí.

“A vitória do Hugo não foi uma vitória do tênis de mesa, mas foi uma vitória contra o impossível, contra o ninguém nunca conseguiu”, disse Yili, em um vídeo postado no Instagram.

Quem é Yili Wang

Yili é professora de mandarim e fundadora da escola de idiomas “Oi China”, com sede no Rio de Janeiro e presença digital ativa.

A instituição oferece cursos online e promove intercâmbios culturais em Beijing e Shanghai, criando oportunidades para brasileiros que desejam conhecer mais de perto a cultura e a língua chinesas.

O sucesso da marca também se estende ao TikTok e ao YouTube, onde Yili compartilha conteúdos bilíngues que misturam humor, educação e reflexões culturais.

Autora do livro “Vai ver se eu estou na China”, Yili também tem se dedicado à missão de fortalecer os laços entre os povos. Em uma entrevista à mídia chinesa, ela destacou seu compromisso com a diplomacia cultural.

“Eu nasci na China e amo muito minha pátria. Podemos realizar um excelente trabalho de comunicação não governamental. Acredito que, se os jovens se unirem, o Ocidente compreenderá melhor a China e haverá menos mal-entendidos”.

Assista ao vídeo dela elogiando o campeão brasileiro:

