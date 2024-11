Iapen investe em melhorias na infraestrutura do Complexo Penitenciário de Rio Branco

Isabelle Nascimento



O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), segue fazendo investimentos na infraestrutura do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Nos últimos meses, obras, manutenções e reformas estão avançando no local.

Para atender a todas as demandas do sistema prisional do estado, o Iapen conta com parceiros, como a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), e, na capital, conta também com o apoio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Entre as obras que estão em andamento no momento, é possível destacar o sistema hidrossanitário que está sendo completamente refeito, e deve atender todo o Complexo Penitenciário de Rio Branco. Essa é uma das obras que são frutos do convênio com a Senappen.

Entre outras obras que são frutos do mesmo convênio, está o bloco administrativo da Unidade de Regime Fechado e Unidade de Recolhimento Provisório, que está em fase de conclusão, além da construção do novo pavilhão da Unidade Penitenciária Feminina de Rio Branco, que também já está quase concluída.

Em parceria com a Seop, a parte administrativa, a faixada e as muralhas da Unidade Penitenciária Antônio Amaro Alves passaram por reforma, além dos alojamentos para o descanso dos policiais penais da unidade, que também foram reformados no último mês.

O chefe da Divisão de Manutenção e Infraestrutura do Iapen, Thiago Tadeu da Silva, explica que além das obras maiores, o sistema prisional está sempre passando por pequenas manutenções: “A nossa demanda diária é no complexo como um todo. O Núcleo de Manutenção e Zeladoria constantemente vem trabalhando e as demandas são permanentes. Então, a gente tem feito diariamente as intervenções necessárias em todo o complexo”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, ressaltou o trabalho desenvolvido pela divisão: “O Iapen, por meio da Divisão de Manutenção e Infraestrutura, está sempre se encarregando para manter as unidades, além de trabalhar na execução de obras importantes para um perfeito funcionamento do sistema prisional”.

