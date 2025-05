Idosa de 90 superou câncer 3 vezes e resgatou 10 mil animais; e não quer parar

Batizado de “Camaleônico”, o tema foi desenvolvido por Leandro Vieira, carnavalesco da escola, e promete traduzir na avenida as fantasias e alegorias do ícone da música popular brasileira.

Mais uma homenagem a esse ícone vivo da música brasileira. Depois do filme Homem com H, Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026 do Rio de Janeiro.

O intérprete é conhecido por mudar de forma como poucos artistas. Com figurinos exuberantes e interpretações inesquecíveis, o cantor é um verdadeiro performer desde os anos 1970 quando começou nos Secos & Molhados e foi perseguido pela ditadura militar.

E a escolha do nome do enredo da escola de samba não poderia ser mais simbólica.

Com mais de 50 anos de carreira e 83 de idade, Ney Matogrosso é sinônimo de ousadia, liberdade e talento. Conhecido por grandes sucessos, Ney viu sua história ser imortalizada no cinema, contada no filme ‘Homem com H’, em exibição nas salas de todo o Brasil.

Na época, ela subia nos palcos com uma maquiagem cênica, sem camisa, com as pernas de fora e deixava o público incrédulo. E agora é reverenciado pelo conjunto da obra.

“Batizado de “Camaleônico”, o enredo celebra um dos mais importantes cantores da MPB, a obra e a virtuosidade performática do intérprete de sucessos como “Sangue Latino”, “Rosa de Hiroshima”, “O Vira”, “Homem com H” e “Metamorfose Ambulante”, disse a escola no anúncio.

Leia mais notícia boa

Força de Ney

Além de homenagear o cantor, o desfile da Imperatriz também vai ser uma celebração da diversidade, da liberdade de expressão e da arte como resistência.

Bela homenagem para um artista que sempre desafiou os padrões, né?

“O artista homenageado, além de ser uma figura icônica da cultura nacional, é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro”, compartilhou a Imperatriz Leopoldinense.

Encontro com a Sapucaí

A sinopse do enredo vai ser entregue aos compositores no dia 27 de maio, na quadra da escola, em Ramos, no Rio de Janeiro.

A Imperatriz Leopoldinense vai ser a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, em 15 de fevereiro de 2026.

Com nove títulos no currículo, a verde e branca promete fazer bonito na avenida. Com Ney Matogrosso, inspiração não vai faltar!

‘Homem com H’

Em exibição nos cinemas, ‘Homem com H’, do diretor Esmir Filho, retrata as diferentes fases da carreira do cantor, interpretado por Jesuíta Barbosa.

O filme promete ser uma jornada através do tempo que acompanha um rapaz de origem humilde que quebra preconceitos e se torna um dos artistas mais influentes do Brasil.

Na pré-estreia do filme, no último dia 23, Ney se emocionou e foi aplaudido por famosos como Marcelo Serrado, Camila Pitanga, Chico César, Mônica Martelli e Serginho Groisman.

Veja o vídeo divulgado pela escola anunciando Ney como tema de samba enredo: