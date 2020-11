Idoso é morto e tem caminhonete levada por criminosos na capital

O idoso Antônio Francisco do Nascimento, 69 anos, mais conhecido pelos amigos como Pingo, foi morto com um tiro de escopeta, após ser roubado na madrugada desta terça-feira, 03, em sua chácara localizada no Ramal do Braz no bairro Belo Jardim II em Rio Branco. O corpo foi encontrado pela manhã por familiares.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava em casa dormindo quando homens não identificados, invadiram a chácara, anunciaram o assalto e renderam o idoso. Um dos criminosos efetuou um tiro que atingiu a vítima na região do peito e abdômen. Após a ação, os bandidos fugiram do local roubando a caminhonete.

Segundo informações de familiares, Antônio já havia sido vítima de outros dois assaltos em sua chácara na semana passada, os criminosos levaram sua espingarda e várias galinhas.

A ambulância do SAMU foi acionada e o médico atestou a morte de Francisco. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, que em seguida, saiu para fazer patrulhamento e encontraram a caminhonete do idoso no loteamento Santa Helena no Segundo Distrito de Rio Branco.

O corpo de Antônio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).