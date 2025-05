Idoso mais velho do Brasil tem de 118 anos, faz aulas de pilates e pula carnaval; INSS que lute

O bem realmente vai e volta. Lembra do gesto do corredor brasileiro Pedro Arieta, que parou na Maratona de Boston (EUA) para ajudar um atleta que caiu na competição? A empatia dele rendeu frutos e o brasileiro acaba de conseguir patrocínio da gigante Rexona.

A empresa vai bancar suporte para os treinos, apoio para Pedro ter a família por perto e o financiamento das despesas. Segundo a Rexona, Pedro Arieta demonstrou o verdadeiro espírito esportivo, como o Só Notícia Boa mostrou em primeira mão no final de abril.

O gesto impactou tanto que o próprio brasileiro disse ter se fortalecido para disputar a próxima maratona. Pedro quer bater os próprios números: 2h40min (prova de 42 km).

“Não te abandona”

A diretora de Marketing de Desodorantes da Unilever, empresa dona de Rexona, Daniela Ramos, afirmou que o gesto de Pedro sensibilizou a empresa porque representa justamente o ideal defendido pela marca.

“A decisão do Pedro de se dedicar a ajudar o próximo mostra que nos tornamos mais fortes quando caminhamos – e corremos – juntos. Como marca que ‘Não Te Abandona’, Rexona se orgulha em poder incentivá-lo a fazer aquilo que ama e, ao mesmo tempo, a inspirar pessoas a se movimentarem cheias de confiança atrás de seus sonhos e objetivos”, disse.

O engenheiro que é atleta amador, na opinião da marca Rexona, deve inspirar outros esportistas no Brasil porque a solidariedade e a empatia são as verdadeiros lições do esporte.

Abandonou a prova para ajudar

Pedro participou da Maratona de Boston, em abril, com o desafio de se superar.

Mas abandonou a meta ao ver o sofrimento de um maratonista caído no chão.

De acordo com a direção da Rexona, o brasileiro foi a personificação de que o esporte vai além da performance, sendo capaz de transformar a vida das pessoas.

Promoção nas redes

Em breve, a empresa de publicidade DM9, agência que cuida da marca Rexona, começa um filme exibido no feed do Instagram, em que é narrado como foi para o brasileiro ter abandonado o recorde pessoal mas não ter abandonado outro maratonista, elevando ao máximo a mensagem de que “nunca será só uma corrida”.

“Mais do que ser uma marca ativa nas redes sociais, é importante identificar quando o posicionamento de uma marca é representado com legitimidade pelas pessoas. A atitude do Pedro no final da maratona de Boston foi um desses momentos. E é muito legal ter um time de marketing que acredita no valor humano e dá visibilidade para inspirar outras pessoas assim”, comenta Daniela Glicenstajn, diretora executiva de negócios da DM9.

Merecidíssimo esse patrocínio. Parabéns à marca e ao Pedro!

Pedro Arieta, o corredor brasileiro, que ajudou o atleta caído na Maratona de Boston, ganha patrocínio da Rexona pela solidariedade e espírito esportivo. – Foto: @pedroarieta

Relembre o momento em que o corredor brasileiro ajuda o adversário caído na Maratona de Boston:





