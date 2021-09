Idoso que veio do RJ com suspeita da variante Delta é transferido para enfermaria do Into

O idoso de 84 anos que foi internado em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da Covid-19, na segunda-feira, 16 de agosto, com suspeita de contaminação pela variante Delta se encontra em leito de enfermaria desde terça-feira (31).

As informações foram repassadas pelo diretor da unidade, Osvaldo Leal, ao ac24horas na tarde desta quarta-feira (01). O idoso tinha testado positivo para a covid-19 e estava no Rio de Janeiro, local que registrava altos índices desta nova variante.

Segundo os infectologistas, a variante Delta é mais transmissível, pois, segundo eles, a variante transmite para cinco a oito pessoas, inclusive, em ambientes abertos, o que não acontecia com outras variantes.

Em agosto, segundo o boletim do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Acre, o idoso ingressou na unidade com febre, tosse seca, hipóxia, dor torácica e dispneia. O idoso em questão já tinha completado o ciclo vacinal com duas doses, sendo a última em julho.

Com informações de Ac24horas