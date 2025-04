Imitador mais jovem de Elvis vai ser apresentar em Graceland, no aniversário de morte do rei

O imitador mais jovem de Elvis Presley na Grã-Bretanha, Cooper Worthington, vai viver um sonho que muitos fãs do cantor jamais imaginaram realizar: ele foi convidado para se apresentar em Graceland, a casa do Rei do Rock, no aniversário de morte do cantor.

Cooper assinou contrato com a Elvis Presley Enterprises para dois shows especiais nos dias 14 e 16 de agosto. O convite veio após a organização se encantar com os vídeos dele no YouTube e Facebook. Nas imagens, o garoto impressiona com passos e estilo de Elvis.

“Estamos ambos muito animados. O Cooper queria ir para Memphis há anos e eu tenho juntado dinheiro e trabalhado o máximo que posso para levar-nos lá. Vai ser uma experiência única. Até agora, na sua pequena vida, ele teve muitas oportunidades incríveis, por isso nos sentimos muito sortudos”, disse a mãe do menino, Kelly Worthington, em entrevista ao DevonLive.