Impulsionada pelo preço da carne, cesta básica tem aumento de 8% em 4 meses em Rio Branco, diz Fecomércio

O levantamento foi feito no dia 11 de abril e pesquisou os itens em três supermercados de Rio Branco. Ao todo, foram pesquisados 15 itens, que resultou no valor médio da cesta básica em R$ 598. Em janeiro, o valor médio era de R$ 553.

O cálculo dos produtos e quantidade estimada representam uma provisão alimentar para consumo mensal de uma família com três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças com ganhos médios mensais de até R$ 2 mil.

Por isso, de acordo com a Federação, as famílias com baixa renda são as principais afetadas com o aumento no valor dos itens básicos.

Com informações de G1Acre