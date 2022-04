No Acre, PRF apreende mais de 30 quilos de droga escondidos em compartimento secreto de carro

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) encontrou e apreendeu mais de 30 quilos de drogas em um carro que transitava, nessa sexta-feira (22), pela BR-364, no município de Bujari, interior do Acre. O homem que dirigia o veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais faziam ronda de rotina na altura do km 167 da rodovia quando abordaram o veículo que seguia com destino a Rio Branco. Conforme a PRF, o motorista, que estava com a CNH vencida desde novembro de 2016, não soube informar o motivo da viagem e nem o destino final.

Foi então que a equipe decidiu encaminhar o veículo para a Unidade Operacional da PRF-AC, em Rio Branco, para fazer uma vistoria e acabou encontrando um compartimento secreto na lateral da caçamba do carro.

No local estavam escondidas 31 embalagens, contendo 22,6 kg de pasta base e 10,4 kg de cocaína. Após o flagrante, o motorista foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Rio Branco.