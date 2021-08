Incêndio atinge grande parte de mata do Horto Florestal

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Horto Florestal de Rio Branco na noite desta quinta-feira (26). Ainda não se sabe como começaram as chamas. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o tamanho da magnitude das chamas, que atingiu uma parte do Horto Florestal.

O ac24horas tentou contato com o secretário de meio ambiente, Normando Sales, para saber mais informações, mas até o fechamento desta pauta, não obtivemos respostas.

Tentamos contato com assessoria do Corpo de Bombeiros do Acre, mas não obtivemos respostas.

Com informações de Ac24horas