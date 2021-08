Polícia apreende18 kg de maconha e causa prejuízo de R$ 50 mil a facção CV

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1°, 2°, 3° Batalhão e do RPM, resultou na apreensão de 22 barras de maconha na noite desta quinta-feira, 26. A apreensão aconteceu em uma residência localizada na invasão do Panorama, na região do São Francisco, em Rio Branco.

A guarnição policial recebeu uma denúncia anônima de que uma casa, na invasão do Panorama, estava sendo usada para o tráfico de drogas. Os policiais pediram apoio e as outras guarnições se deslocaram até ao local e fizeram um cerco na casa. Ao adentrar a casa, o traficante não foi encontrado. Foi feito uma revista e dentro da geladeira foi encontrado 22 barras de maconha totalizando 18 kg do entorpecente.

A polícia acredita que o traficante foi avisado antes e fugiu do local. Diante dos fatos as drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Segundo a polícia, o prejuízo estimado à organização criminosa Comando Vermelho foi de aproximadamente R$ 50 mil.

Com informações de Ac24horas