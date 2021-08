Calor deve predominar no Acre neste sábado, com chuvas pontuais e noite amena

As temperaturas devem permanecer acima dos 30°C na maior parte das cidades acreanas neste sábado (28). Segundo publicação da previsão do portal O Tempo Aqui, hoje o tempo quente volta a predominar em todo o estado, podendo haver chuvas pontuais e uma noite mais amena em algumas regiões.

No Leste e sul do estado, o tempo bom, com sol e nuvens, vai predominar, mas pode chover rápido em alguns pontos. A noite fica amena. Os ventos sopram, ininterruptamente, entre fracos e calmos, com rajadas eventuais, da direção sudeste.

No Centro e oeste acreano o tempo quente e abafado, com sol e nuvens, vai predominar. Ocorrem chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, pode chover forte, com raios e ventanias. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas eventuais, da direção sudeste e variações de leste e do sul.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 29 e 31ºC.

com informações de Ac24horas