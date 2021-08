Rio Branco segue vacinação ao público acima dos 12 anos neste sábado até meio dia

A capital acreana continua vacinando o público acima dos 12 anos neste sábado, 28, com a imunização contra a Covid-19. Hoje, a vacina estará disponível em pelo menos 13 pontos de vacinação, que ocorre das 8h até meio-dia para quem ainda não tomou a primeira dose e quem quer tomar a segunda dose.

O município informou que continua fazendo a repescagem junto aos moradores. A prefeitura fará mutirão também neste sábado com atendimentos médicos e vacinação na Passagem, localizada na entrada do Riozinho do Rola, divisa entre Rio Branco e Sena Madureira. Lá, irão aplicar doses da vacina contra Covid-19, vacina de rotina, testes rápidos e outros serviços a cerca de 1,5 mil pessoas.

O adolescente que irá se vacinar precisa estar acompanhado dos pais ou responsável com documento de identidade ou o cartão do SUS.

Pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose da Pfizer:

Urap Hidalgo de Lima;

Urap Maria Barroso;

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar;

Urap Vila Ivonete;

Urap Roney Meireles;

Urap São Francisco;

Urap Ary Rodrigues;

Urap Rosângela Pimentel;

Creche Kauã Kennedy.

Escola Juvenal Antunes;

Escola Wilson Ribeiro.

Para 2ª dose AstraZeneca e CoronaVac:

Drive-thru em frente ao 7º BEC.

Com informações de Ac24horas