Incêndio consome ferro velho e quase atinge casas no Santa Helena

Militares do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros realizaram o combate de um incêndio que consumiu um ferro velho no bairro Santa Helena, em Rio Branco.

O solicitante não soube informar a origem do fogo. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas estavam bem altas e oferecendo risco às residências vizinhas. “Porém com o combate rápido e a ajuda de uma máquina retroescavadeira para revirar os entulhos, foi possível extinguir o fogo sem causar nenhum dano aos imóveis próximos”, informou a instituição.

Foram usados dois caminhões (ABTF) de incêndios e o Salvamento (ARF) para o atendimento da ocorrência.

Com informações de Ac24horas