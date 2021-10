Homem é resgatado em telhado após sofrer descarga elétrica

Um homem teve de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde dessa domingo, 17, no bairro Vitória, em Rio Branco, após ficar desorientado ao receber uma descarga elétrica enquanto tentava fazer reparos no telhado de uma residência.

Segundo a equipe, a vítima realizava consertos no telhado e por chegar muito perto da rede de alta tensão, acabou levando um choque elétrico.

O homem foi atingido com o choque na parte frontal de sua cabeça e com o impacto acabou caindo e ficando desorientado, não tendo condições de sair em segurança de cima do telhado.

“Com isso, profissionais do SAMU, que chegaram primeiro na ocorrência, acionaram o CBMAC, e os bombeiros fizeram o transporte da vítima até o chão em segurança”, disseram os militares.

O homem foi entregue em seguida aos cuidados do SAMU.

Com informações de Ac24horas