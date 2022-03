Incêndio de grandes proporções atinge restaurante e pizzaria Água na Boca, em Rio Branco

Ninguém ficou ferido. O restaurante é um dos mais tradicionais de Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local em 8 minutos, após ser acionado via Centro de Operações Policiais Militares. Seis viaturas foram enviadas para combater as chamas. O trabalho intenso durou uma média de 45 minutos.

O coronel Charles, do Corpo de Bombeiros, disse que o fogo começou no depósito.

“No local tinha muita fumaça. Primeiro trabalho foi identificar onde estava ocorrendo o incêndio, foi quando foi visto que se tratava no depósito. Como as chamas estavam muitos altas resolvemos primeiro isolar dois locais, protegendo a parte do restaurante e da residência mista que se encontra na parte atrás do depósito”, disse.

Fogo destruiu depósito do restaurante — Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Acre

Segundo ele, os danos foram exclusivamente no depósito. “O restaurante está totalmente preservado, junto com a sua área parquinho. No entanto, esse depósito ficou completamente comprometido. O ambiente ainda está confinando em virtude do tipo de material, cuja temperatura ainda está muito elevada”, explicou.

Perícia vai determinar causas do incêndio

O coronel Éden Santos, do Corpo de Bombeiros, disse que ainda não é possível determinar o que causou o incêndio.

Incêndio foi no depósito do restaurante — Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

“A nossa preocupação agora é só o combate. Uma vez que for controlado, nós vamos fazer todos os contatos com a nossa equipe de perícia, que vai avaliar as possíveis causas. Em princípio, não tivemos caracterizado nenhum tipo de gás dentro do ambiente, identificamos a presença de muita celulose, papel, material que envolve pizza, de fácil combustão”, disse.

Ainda segundo ele, o local ficou completamente destruído. “O local que deu início ao fogo está completamente destruído, sem nada salvo,” finalizou.

Incêndio atinge restaurante e pizzaria Água na Boca

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) foi até o local e interditou a rua. O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) também acionado para atender possíveis vítimas.

Uma funcionária que trabalha próximo da pizzaria, que preferiu não se identificar, disse que o incêndio começou na parte de trás do local e que foi possível ver quando a fumaça preta subiu.

“Percebemos a fumaça preta e achamos estranho. Começou a aumentar a fumaça e fui ver e deu para perceber que começou na cozinha, que fica atrás. Vi quando funcionários saíram correndo com extintores e logo depois os bombeiros chegaram. Foi tudo muito rápido, o fogo ficou forte muito rápido. Ficou tão alto o fogo que sentimos o prédio aqui esquentar”, disse.

Bombeiros trabalham para conter as chamas — Foto: Agatha Lima/ Rede Amazônica