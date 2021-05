Incêndio de grandes proporções em Sena Madureira destrói quatro apartamentos

Um incêndio de grandes proporções destruiu quatro apartamentos na noite desta quarta-feira, 26, na rua Antônio Soares da Silva, no bairro Vitória, em Sena Madureira, interior do Acre. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações preliminares, o incêndio começou a partir de uma discussão entre um casal. A mulher teria supostamente ateado fogo em alguns pertences do companheiro e as chamas se espalharam para os demais locais.

Os apartamentos são de propriedade do autônomo, Nego Evangelista. Além do apartamento do casal, todos os outros foram consumidos pelas labaredas e os inquilinos ficaram somente com a roupa do corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre foi acionada, mas só puderam controlar as chamas. As casas que ficam ao lado dos apartamentos também foram afetadas, porém com menos intensidade.

Com informações de Ronaldo Duarte.