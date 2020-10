Incêndio destrói parcialmente casa de madeira em Rio Branco; veja

Grávida de sete meses lavava roupa na parte de fora da casa quando percebeu o incêndio e correu para tirar o filho do local. Ninguém ficou ferido.

Capa: Incêndio destrói casa de madeira e família perde tudo em Rio Branco — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros.

Um incêndio destruiu parcialmente uma casa de madeira neste sábado (10) na Travessa Embaúba, no bairro Montanhês, em Rio Branco. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas, quando chegou no local, os vizinhos já tinham ajudado a apagar as chamas.