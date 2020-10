No São Francisco, Bocalom ouve moradores e reforça apoio ao empreendedorismo

Em caminhada realizada pelo bairro São Francisco, na parte alta da capital, Tião Bocalom (Progressistas), candidato a prefeito de Rio Branco, e Marfisa Galvão (PSD), postulante à vice, percorreram diversos pontos do local e conversaram com trabalhadores da região. O titular da chapa ouviu dezenas de comerciantes, empreendedores e autônomos para diagnosticar as necessidades existentes, além de reforçar o compromisso de apoio ao empreendedorismo.

Ele destacou que depois de eleito toda a estrutura do Município será disponibilizada para auxiliar as pessoas que têm os próprios negócios, principalmente nos bairros da cidade. Cursos de capacitação em parceria com instituições públicas e privadas, reorganização da infraestrutura ao redor dos pontos comerciais e apoio logístico para o desenvolvimento dos negócios são algumas das metas estabelecidas.

“É apoiando e incentivando as pessoas que possuem empreendimentos que teremos geração de emprego e renda em um momento histórico de desemprego na nossa cidade. Quando o poder público oferecer as condições necessárias, esses negócios vão se desenvolver, crescer e precisar de mais pessoas para dar conta da demanda, circulando dinheiro na economia regional. É seguindo este caminho que teremos uma nova realidade”, destacou o prefeiturável.

No Plano de Governo, elaborado por Bocalom, a inserção da disciplina de Empreendedorismo na Rede Municipal de Ensino faz parte das principais propostas para a gestão. Segundo o candidato, o objetivo é incentivar as crianças a seguirem o próprio caminho após a finalização do Ensino Superior. “Também vamos estimular e fomentar o empreendedorismo tecnológico em parcerias com a União, Estado, universidades, institutos de tecnologia, polos tecnológicos e parceiros privados”, disse Bocalom.