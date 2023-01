Indígena de 33 anos é assassinado a tiros na frente da mulher em Rio Branco

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesse domingo (22) numa barreira do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) na BR-317, próximo à cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre, na fronteira com a cidade boliviana de Cobija. Com eles, a polícia encontrou mais de 100 quilos de cocaína e skunk.