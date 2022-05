Indígena é morto no interior do AC, quatro são presos e um confessa que deu mais de 30 facadas na vítima

Um crime bárbaro foi registrado neste final semana no Jordão, interior do Acre. O indígena João Barbosa Marcelino Kaxinawá, de 25 anos, foi assassinado com mais de 30 facadas na madrugada de sábado (7) no Centro da cidade. Quatro pessoas foram presas em flagrante e um menor de 15 anos apreendido.