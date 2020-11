Infraestrutura e mobilidade urbana: Bocalom fala sobre projetos de melhorias para Rio Branco

A infraestrutura e mobilidade urbana de Rio Branco configuram como um dos maiores gargalos no cotidiano da população, que sofre com o desordenamento cada vez maior no trânsito e a crescente ineficiência do transporte público. Com diversos projetos voltados na busca da melhoria dos dois setores, o candidato à Prefeitura Tião Bocalom (Progressistas) falou em sabatina no programa “Gazeta Entrevista”, TV Gazeta, na terça-feira, 2, sobre as diversas ideias para concretizar avanços nas áreas.

Ele garantiu que todas as obras de pavimentação e saneamento terão garantia de cinco anos por parte das empresas, que farão intervenções caso surjam problemas sem onerar novamente os cofres públicos. Além disso, ele ressaltou que a aplicação de novas tecnologias é essencial para haver intervenções com maior durabilidade e qualidade para atender a população tanto na zona urbana como na rural. “Teremos muito cuidado na realização destas atividades tão importantes”.

Controle rigoroso da qualidade no serviço também será implantado e cobrado no transporte público, conforme o prefeiturável. Entre as melhorias idealizadas por ele estão a renovação da frota, revisão do preço da passagem, ampliação do fornecimento de internet nos terminais – Central e de Integração -, utilização de aplicativos gratuitos para acompanhar o tempo de trajeto das linhas. Bocalom também reafirmou outros compromissos com a Educação, Saúde, Cultura e Produção.

“Estou nesta luta por uma cidade e estado melhores há muito tempo. Peço a ajuda e o voto de confiança das pessoas que sonham com um futuro diferente. Peço licença às pessoas para que elas me deixem colocar minha experiência de prefeito [três vezes], secretário de Estado e diretor da Emater para gerar mais emprego, garantindo o funcionamento dos setores essenciais e maior qualidade de vida para todas as pessoas. Não é justo o que acontece na nossa cidade e queremos mudar”, encerrou Bocalom.