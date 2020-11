Cidade do Povo é Tião Bocalom

Moradores da Cidade do Povo fortaleceram a campanha do candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), neste domingo, durante a carreata que passou pelas principais ruas do bairro.

No local, o prefeiturável recebeu reivindicações da população e se comprometeu em melhorar os serviços públicos disponíveis para a localidade. “É emocionante ver as pessoas apoiando a candidatura de Tião Bocalom para mudar para melhor nossa cidade”, disse a senadora Mailza Gomes que participou da carreata. Para o senador Sérgio Petecão, a adesão dos moradores demonstra a necessidade de uma gestão de qualidade à frente da prefeitura, para que o dinheiro público possa ser investido de forma eficiente e sem desvios.



“Vai ficar para a história do Acre uma manifestação tão sincera, tão pura da população. Confesso que nunca tinha visto tamanha mobilização. Vai dar Bocalom”, afirmou Petecão. Na parte da tarde, além da realização de bandeiraço, voluntários, o candidato a prefeito e a candidata a vice, Marfisa Galvão, participaram de reuniões no ramal da Galiléia.

“A população abraçou a campanha, afirmando de forma espontânea que no dia 29 será a vez de Tião Bocalom, número 11”, afirmou Marfisa. No sábado, a carreata do 11 contou com a participação de centenas de voluntários da Baixada e da Floresta, onde também foram organizados bandeiraços, recebendo o apoio de eleitores.

Bocalom disse estar feliz pelo crescimento do apoio e se comprometeu em oferecer a melhor gestão da prefeitura de Rio Branco caso seja eleito. “É muito bonito ver essa união e essa energia do povo, que quer a mudança e terá a mudança para melhor. Nosso compromisso é de fazer o melhor pelo povo de Rio Branco. Essa energia nos alimenta de esperança”, falou Bocalom.