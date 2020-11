Festa regada a álcool e muita aglomeração torna-se um local propício para a multiplicação dos casos de covid-19

Uma live feita pelo fotógrafo James Pequeno, em seu perfil na rede social Facebook, mostra imagens de uma festa realizada na estrada de Porto Acre na noite deste sábado, 21.

Durante a live, é possível observar centenas de pessoas descumprindo o protocolo imposto pelo Comitê Acre Sem Covid. Em sua postagem, alguns de seus seguidores ficam impressionados com a festa e a quantidade de pessoas aglomeradas.

Uma delas, a jovem Deby Cordeiro comentou: “Dá até pra ver o coronavírus lá no meio “, disse a jovem nas redes sociais de James Pequeno.

Entramos em contato com o secretário de SaúdeAlysson Beste, que também é integrante do Comitê Acre sem Covid, para comentar o assunto. Após ser questionado por quais motivos não existem fiscalização nestes lugares, Alysson Bestene deixou claro que o estado não tem efetivo suficiente, nem por parte do governo, nem da Prefeitura para a fiscalização destes locais que descumprem as normas impostas.

De acordo com o Alysson, em comum acordo com os membros do Acre sem Covid, será iniciada uma campanha publicitária no intuito de orientar neste primeiro momento.

“Vamos neste primeiro momento aumentar as ações de orientação à população de manter o distanciamento, no intuito de que cada pessoa faça a sua parte para que o vírus não se propague mais em nosso Estado, pois assim a população também nos ajuda a combater essa pandemia”, disse o secretário.

Questionado sobre casa de festas, bares ou até mesmo restaurante superlotados, o que o governo pretende fazer, o secretário enfatizou: “caso não tenhamos resultados com alguns seguimentos, vamos sentar e ver dentro da lei algo para coibir esses estabelecimentos que não cumprem as determinações impostas pelo governo”, assegura Bestene.

De acordo com o último boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o Acre registrou 189 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, ontem, sábado, 21. Assim, o número de infectados subiu de 34.246 para 34.435 nas últimas 24 horas.