Insulfilm para carros: 5 benefícios para você e seu veículo

Você sabia que o insulfilm para carros tem benefícios que abrangem tanto o veículo em si, quanto quem está dentro dele? Trata-se de um dos muitos itens que você pode instalar em seu carro, e durante a leitura deste artigo será possível entender porque, afinal, essa é uma ótima decisão.

A seguir, entenda mais sobre o assunto!

O que é o insulfilm

Para entender os benefícios do insulfilm para carros é preciso entender, antes, do que realmente se trata o insulfilm.

E, no que diz respeito a isso, não há segredo: estamos falando simplesmente daquela película que muitos donos de carros instalam nos vidros do veículo, a fim de proteger seu interior da luminosidade solar.

O que talvez você ainda não saiba, porém, é que Insulfilm, na verdade, é o nome da marca que originou esse produto. Tamanho foi seu sucesso que, hoje, o nome da própria marca virou sinônimo de película para carros, embora existam mais empresas nesse mercado, como a famosa 3M.

Mas, claro: seus benefícios vão muito além de promover maior conforto visual para os motoristas e demais ocupantes do carro, como mostrado no próximo tópico.

Benefícios do insulfilm para carros

Controle do calor

Em dias de sol, ficar dentro de um carro que tenha insulfilm nos vidros se torna muito mais confortável.

Isso porque a película barra boa parte dos raios solares, deixando o interior do veículo com temperatura mais agradável. Quem opta pelo insulfilm, por sinal, usa menos o ar-condicionado, o que ajuda a economizar combustível.

Maior proteção em casos de acidente

Quando se trata de insulfilm para carros e seus benefícios, isso pode parecer um pouco inusitado. Mas, acredite: trata-se de uma grande vantagem!

Uma vez que é colada diretamente sobre os vidros, a película ajuda a evitar que, em caso de acidentes, os estilhaços se soltem em grandes quantidades e machuquem os ocupantes do veículo.

Mais privacidade

A depender da transparência da película, e da luminosidade ao redor, quem está dentro do veículo consegue ver todos que estão do lado de fora. Mas quem está do lado de fora não consegue enxergar em detalhes os passageiros e muito menos seus pertences.

Ou seja: a privacidade é muito maior, isso sem citarmos a segurança atrelada a ela. Afinal, ao não conseguir enxergar perfeitamente o interior do carro, um possível assaltante pode simplesmente desistir da ação, e buscar um alvo mais fácil.

Maior vida útil dos itens internos do carro

Você sabia que a exposição constante ao sol pode danificar o interior do seu carro? O desbotamento e o ressecamento dos bancos e do painel são apenas alguns exemplos disso.

A boa notícia é que o insulfilm é útil também nesse sentido, uma vez que absorve grande parte dos raios solares. E isso, claro, significa que se trata de um produto que também auxilia a manter a saúde da pele das pessoas que estão dentro do carro, evitando que se exponham diretamente ao sol.

Maior valor estético

Por fim, um dos maiores benefícios do insulfilm para carros: a estética.

É inegável que os chamados carros insulfilmados chamam mais a atenção do que aqueles que não possuem a película. E o motivo para isso é um só: os vidros escuros, que dão aos veículos uma estética mais agradável e inevitavelmente atraem mais olhares.

Cuidados ao instalar insulfilm no seu carro

Você quer ter insulfilm no seu carro para dar a ele um visual mais interessante?

Ou a ideia é recorrer à película para ter mais privacidade?

Ou, quem sabe, bloquear ao máximo a entrada da luz solar no interior do veículo?

Independentemente do que esteja te motivando, é importante que você saiba que não pode simplesmente fazer a instalação como bem entender. E muito menos deixar o seu carro nas mãos de uma empresa que não segue, à risca, a legislação a respeito desse produto.

Ocorre que, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, e mais especificamente sua lei nº 254, de 2007, existem limites para o escurecimento dos vidros, sendo eles:

Máximo de 25% de escurecimento para o vidro do para-brisa;

Máximo de 30% de escurecimento para os vidros dianteiros laterais;

Máximo de 72% de escurecimento para os vidros traseiros das laterais, bem como para o vidro traseiro.

Essa regra visa garantir que você, como motorista, terá a boa visibilidade que precisa para dirigir de modo a não causar acidentes e não forçar sua visão.

E não segui-la, bem como instalar insulfilm espelhado, que é proibido por lei, significa cometer infração grave, que tem a multa no valor de R$195,23 como penalidade, com acréscimo de pontos na CNH, e, ainda, retenção do veículo para regularização. Nesse último ponto, basta remover a película que está irregular, para que o carro seja liberado.

Você tem dúvidas sobre a aplicação da multa em si, e gostaria de saber mais detalhes sobre o que tem ou não permissão de fazer, em relação a insulfilmar seu carro? Leia os conteúdos abaixo:

Boa leitura, e lembre-se: mais importante que conhecer os benefícios do insulfilm para carros é conhecer seus direitos e deveres em relação a instalar essa película em seu veículo!