Luna levanta investimento para te ajudar a economizar tempo e dinheiro com seu veículo

A plataforma de comparação e contratação de seguros para carros e motos 100% online, Luna, levantou sua primeira rodada anjo liderada pelos fundadores da doutormultas, o maior site de recurso de multas do Brasil. A startup, fundada por Eduardo Kaneko, Felipe Almeida e Leonardo Cardoso, opera como corretora de seguros licenciada pela SUSEP desde Agosto/2021 e planeja usar o investimento para melhorar o produto de cotação e aumentar ainda mais o ritmo de crescimento, para que possa entrar em outras categorias de mercado.

“Estamos trazendo as necessidades diárias dos proprietários de carros e motos – seguro, documentação, manutenção, reparos, garantias, estacionamento e muito mais – de acordo com as expectativas modernas de um consumidor que usa Nubank e Uber, para criar uma experiência de economia de custos sem atritos”, disse Eduardo Kaneko, co-fundador da Luna.

A Luna ajuda o usuário a encontrar cota瘘ões de seguros personalizadas nas 15 maiores seguradoras do Brasil em menos de 90 segundos, sem qualquer interação “indesejada” com vendedores e/ou corretores. A plataforma busca os melhores preços, recomenda as melhores opções usando AI, conclui a transação e ajuda o cliente a gerir o seguro ao longo do período de vigência. Mas, é claro, não para por aí.

“Atualmente, como dono de um carro ou moto, você precisa ir a vários lugares diferentes para lidar com coisas diferentes. A Luna quer mudar isso”, disse Kaneko.

E hoje (x), a Luna está anunciando sua primeira rodada com os fundadores do maior site de recurso de multas do Brasil.

“O que nos atraiu para investir na Luna, além da oportunidade de crescimento, do nosso know-how do mercado e da plataforma com muita tecnologia que oferece uma experiência fora de série ao cliente – significativamente mais inteligente, rápida e sem esforço em todos os sentidos -, foi o time: com capacidade de execução, habilidades complementares e muito sangue no olho para fazer acontecer.”, disseram os co-fundadores da doutormultas. “A IA combinada com aprendizado de máquina e bots cria o ambiente de compra que os clientes de hoje esperam. Nenhum outro no mercado pode igualar a velocidade e agilidade que a luna construiu em apenas 4 meses.”

O Co-founder da Luna, Eduardo Kaneko, diz que a startup é diferente de marketplaces de seguros, pois visa ajudar a resolver múltiplos problemas do proprietário do carro ou da moto em um único lugar (de reparo a manutenção, seguro e garantias), ao invés de oferecer vários produtos de seguros para várias personas. Embora por enquanto esteja focada principalmente em seguro de motos e seguro de carro, planeja usar seu novo capital para entrar em outras categorias, começando por pagamento e quitação de débitos veiculares pelo aplicativo.

“Com a Luna, você pode concluir a contratação direto em nosso aplicativo”, disse Eduardo Kaneko. “Nós não enviamos você para outro site. Você não precisa preencher um monte de formulários, não recebe ligações indesejadas e não contrata um plano que não conhece as coberturas. Você apenas nos preenche algumas informações através de uma plataforma amigável e nós forneceremos cotações instantaneamente.”

A startup parece estar fazendo algo certo. Já que 6 meses depois de colocar a plataforma no ar, continua crescendo 33% por semana e com previsão de chegar em R$50 milhões de patrimônio segurado através da plataforma até o final de 2022.

“Eles pegaram algo que historicamente tem sido doloroso, intimidador e difícil para o cliente e o tornaram sem esforço e mais barato”, disse {} da doutormultas. “Essa experiência se aplicará mais amplamente ao longo do tempo através do aplicativo da luna para outras dores, como documentação e manutenção, por exemplo.”

“Esta é uma categoria com um oceano de oportunidades, principalmente no Brasil, que possui uma taxa de penetração de seguros tão baixa”, disse {}. “Esse é um grande mercado que não vai desaparecer. E como o core da luna é tecnologia, ela só atenderá melhor aos clientes ao longo do tempo e crescerá mais rápido.”

A da Luna está disponível gratuitamente em todos os estados brasileiros, e a startup afirma que pode economizar, além do tempo, entre 20-30% por ano no valor do seguro de carro e moto para os clientes