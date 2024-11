Jannik Sinner x Alex de Minaur: tênis da fase de grupos do ATP Finals – ao vivo | Finais ATP

Teremos alguns aquecimentos e depois será a hora do jogo. Sinner, de 23 anos, está exercitando seus membros flexíveis com uma camisa pólo azul e um boné de beisebol branco. De Minaur, de 25 anos, também está de azul, mas usa um boné azul-marinho virado para trás, como de costume. O australiano é uns bons sete centímetros mais baixo do que o Sinner de 6 pés3 polegadas, que está prestes a fazer bom uso de sua impressionante envergadura ao sacar primeiro. Vamos jogar!

O fantasticamente chamado Renaud Lichtenstein está arbitrando a partida desta noite e há um show de dança com fortes efeitos estroboscópicos acontecendo na quadra. As telas de TV agora mostram uma bola de tênis quicando completa com efeitos sonoros de batimentos cardíacos ecoando pelo estádio. É tudo muito deslumbrado.

Como funciona: Existem dois grupos de quatro no torneio estilo round robin, com as semifinais e a final acontecendo no próximo sábado e domingo.

Preâmbulo

Olá e bem-vindo à Inalpi Arena em Torino (através de um sofá no sul de Londres) e ao ATP World Tour Finals. Temos uma semana de tênis de primeira linha reservada, com os oito melhores jogadores individuais do mundo indo de ponta a ponta com tênis no norte da Itália.

Novak Djokovic desistiu do torneio na semana passada com uma “lesão contínua” decididamente vaga e, portanto, haverá um novo nome no troféu este ano. Finalista derrotado do ano passado Jannik Pecador é o favorito para ter seu nome gravado na prataria, o italiano número um e o favorito local dominou o futebol masculino este ano, conquistando os títulos do Aberto da Austrália e do Aberto dos Estados Unidos com sua trocação de bola emocionante e pura e sua propensão para o grande momento.

O ano do italiano de franjas encaracoladas não foi isento de controvérsias, e disputa de doping em curso ainda persiste e ameaça tirar o brilho de doze meses dourados que já o viram confirmado como o jogador número um do ranking masculino no final do ano.

O adversário desta noite é o australiano Alex de Minaur, príncipe do rally punitivo e um defensor obstinado da linha de base que é capaz de roubar pontos contra qualquer um em seu dia. Ele precisará estar no seu melhor para derrotar Sinner esta noite, o confronto direto do ATP marca sete a zero a favor do italiano.

Veremos tudo isso e muito mais nas próximas horas. Deixe-me uma mensagem no e-mail na linha esquerda desta página, se você estiver sintonizado, ficarei feliz com seus pensamentos e teorias.

A partida está marcada para começar às 19h30 GMT (ish).