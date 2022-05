João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes são confirmados na abertura da Expoacre 2022

Os cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes vão ser as atrações do show de abertura da Expoacre 2022, que começa no dia 30 de julho, segundo foi confirmado pela coordenação do evento nesta quinta-feira (5), ao g1. A programação completa da feira será divulgada semana que vem, de acordo com o governo.