Idoso que caiu em cratera no Calçadão deve passar por 2ª cirurgia e família quer acionar a justiça em Rio Branco

O idoso Francisco Moreira da Silva, de 67 anos, que caiu na cratera do calçadão Raimundo Escócio, na última terça-feira (3), segue internado no Pronto-socorro de Rio Branco e tem quadro estável. Ele fez uma cirurgia após quebrar o osso na região do tornozelo e espera para receber alta.

De acordo com informações da família, ele deve ainda fazer uma segunda cirurgia para a retirada dos ferros que foram colocados durante o primeiro procedimento.

O idoso fazia compras na região, quando caiu. À família, ele disse que estava caminhando e não viu a cratera e acabou caindo e sofrendo o trauma.

“Ele foi comprar uma loção, é muito ativo e anda pra todo canto e disse que ia entrando de loja em loja e, quando chegou perto, não viu. Quando pisou, não tinha mais asfalto”, contou um familiar que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a família, eles não receberam assistência por parte da prefeitura. Procurada, a assessoria de comunicação da gestão municipal disse que o local é de responsabilidade do governo, e que faz o trabalho paliativo para ajudar os comerciantes do local. O g1 também procurou o governo e aguarda resposta.

A família do idoso afirmou ainda que vai acionar a justiça e que a situação causou revolta entre os familiares.

Esta é a quarta vez, em menos de quatro anos, que o trecho cede e abre uma cratera na frente das lojas. O problema se arrasta há anos e cada vez que o nível do Rio Acre baixa se repete. Para conseguir acessar às lojas, os comerciantes do local colocam escadas.

Mesmo a prefeitura informando que a área não é de responsabilidade da gestão municipal, durante campanha eleitoral em 2020, acabar com a erosão do Calçadão foi uma das promessas de Bocalom. Durante campanha no Calçadão, o então candidato Bocalom, chegou a falar:

“Para que a gente não tenha prejuízo com esses comerciantes que estão aqui há décadas. Não é justo que o poder público não cuide da parte dele que é exatamente a contenção dessa encosta aqui”, disse no dia 21 de novembro enquanto fazia campanha na área.

No projeto Promessas dos Políticos do g1, que acompanha todas as promessas feitas durante período eleitoral, a prefeitura informou que fez alguns reparos paliativos na área e que passou a responsabilidade para o governo do estado e enviou todos os estudos para a gestão estadual.

O governo, por sua vez, disse que a responsabilidade cabe sim à prefeitura e que a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Sedur) está responsável pelo futuro projeto de contenção de infraestrutura, que é a obra definitiva que deve ocorrer no local.

“Os reparos e manutenção são de responsabilidade do órgão municipal, ou seja, a prefeitura, assim como qualquer obra entregue pelo governo. A ajuda na intervenção do local é um projeto de contenção do Calçadão, que já está com uma maquete pronta, e esta é a ajuda do governo”.