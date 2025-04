Jogador, ex-motorista de Uber, vai de carro de aplicativo para primeiro jogo na MLB; homenagem

04/04/20253 de abril de 2025

Esses pinguins da ilha ouvidos parecem imperturbáveis ​​pelas novas tarifas Imagem: Matt Curnock/Divisão Antártica Australiana/AFP/Getty Images

Funcionários e moradores em Austrália foram deixados um pouco confusos com a inclusão de pequenas ilhas australianas remotas na lista de regiões atingidas por As novas tarifas de Donald Trump.

Os habitantes locais nas ilhas ouvidas e McDonald, na Antártica, localizadas a cerca de 4.100 quilômetros (2.200 milhas náuticas) do continente australiano, não conseguiram comentar a imposição das tarifas de 10%, pois consistem em grande parte de aves marinhas, focas e pinguins.

No entanto, funcionários e residentes no posto avançado do Pacífico Sul da Ilha Norfolk, cuja economia se baseia principalmente no turismo, expressaram alguma surpresa com a tarifa de 29% imposta às suas exportações para os EUA.

“Os produtos da Norfolk Island terão uma tarifa de 29%? Bem, não há produto, por isso não terá efeito”, disse Gye Duncan, dono de uma consultoria tributária na ilha, à agência de notícias da Reuters.

Miles Howe, um ex -presidente da Câmara de Comércio da Ilha de Norfolk, que mora na ilha, disse que não achava que as tarifas preocupassem os moradores locais.

“Acho que todos se divertem com a ideia de que registraríamos no radar de alguém como Donald Trump”, disse ele.

De acordo com dados do governo dos EUA citados pela Agência de Notícias da Reuters, os EUA tiveram déficits comerciais com a Ilha Norfolk nos últimos três anos. Os dados dizem que a ilha de Norfolk exportou US $ 300.000 (272.100 €) em mercadorias para os EUA em 2022, US $ 700.000 em 2023 e US $ 200.000 em 2024. Suas importações dos EUA valiam US $ 100.000 nesses anos.

As importações de Norfolk Island dos EUA chegaram a US $ 11,7 milhões em 2020, sem exportações registradas. Os dados não disseram quais mercadorias foram negociadas.

A Ilha Norfolk, localizada a cerca de 1.400 km do continente australiano, serviu como uma colônia penal britânica no final do século XVIII e início do século XIX, antes de ser estabelecida a partir de 1856, inicialmente por descendentes dos mutineers de recompensa da ilha de Pitcairn. Foi entregue à Austrália como um território externo em 1914.