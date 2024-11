Jornalismo da Ufac realiza 12ª Semana Acadêmica de Comunicação — Universidade Federal do Acre

Marcelo Torres



A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou, nesta quinta-feira, 28, uma sessão solene em homenagem aos delegados de Polícia Civil que atuam no estado. O Dia do Delegado de Polícia, celebrada oficialmente em 3 de dezembro, ganhou destaque na cerimônia coordenada pelos deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense, ambos do PSB. A solenidade contou com a presença de delegados da capital e do interior do Acre, além de representantes de diversas instituições de justiça.

Entre os participantes estavam representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), Associação dos Magistrados, Sindicato dos Delegados e o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, que este ano celebra 30 anos de carreira.

Ao abrir a sessão, o deputado Eduardo Ribeiro destacou o simbolismo da homenagem e a presença de líderes de diferentes esferas fundamentais para o fortalecimento do Estado. “A mesa de hoje é composta de amigos que representam diferentes esferas fundamentais para o nosso estado. É uma honra contar com a presença de cada um nesta ocasião tão significativa”, afirmou.

Durante a solenidade, o delegado-geral Henrique Maciel proferiu um discurso emocionado, no qual destacou a importância do cargo de delegado e refletiu sobre a trajetória dos chefes de polícia ao longo da história do Brasil.

“Ser delegado de Polícia Civil é muito mais do que ocupar um cargo, é uma missão que exige comprometimento com a justiça, coragem para enfrentar desafios diários e, sobretudo, sensibilidade para ouvir e acolher aqueles que mais precisam. Celebrar esta data é reconhecer o papel transformador que a Polícia Civil desempenha na construção de uma sociedade mais justa e segura”, disse.

Ele continuou dizendo que “ao longo da história, os chefes de polícia no Brasil foram protagonistas de mudanças fundamentais no sistema de segurança pública. Cada passo que demos até aqui foi pavimentado pelo esforço de homens e mulheres que, em diferentes épocas, enfrentaram adversidades com dedicação e ética. Completar 30 anos de carreira neste cenário é, para mim, motivo de orgulho e responsabilidade, pois cada momento reforça minha crença no valor do nosso trabalho para o bem-estar da sociedade acreana”, destacou.

A sessão encerrou com aplausos e homenagens aos delegados, que foram enaltecidos por sua dedicação ao combate ao crime e pela contribuição para a segurança e o desenvolvimento social do Acre.

Visualizações: 15