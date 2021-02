Jovem é morta com 11 facadas em Cruzeiro do Sul

A jovem Deusiane Maciel Ferreira, 20 anos, foi encontrada morta com 11 facadas na noite deste sábado, 27, próximo ao Canal do Remanso, em Cruzeiro do Sul.

Segundo testemunhas, ela foi vista caída por moradores em uma área de mata. O SAMU foi chamado, mas apenas atestou o óbito. O corpo de Deusiane foi levado para o Instituto Médico legal (IML). A Polícia Militar faz buscas por mais informações sobre o caso para chegar ao autor do crime.

Ainda não há confirmação se ela morava na localidade e se o crime foi cometido no lugar onde o corpo foi encontrado.