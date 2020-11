Jovem é morto com quatro tiros na frente da namorada no interior do Acre

Um jovem identificado como Wanderson da Silva Conceição, de 28 anos, foi morto com quatro tiros na noite desta quarta-feira (16), em uma rua no bairro José Teixeira, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Anderson caminhava ao lado da namorada, quando acabou sendo surpreendido por criminosos que efetuaram quatro tiros contra o rapaz.

A vítima não resistiu e morreu antes da chegada do socorro médico. Após ação, os acusados fugiram do local. A namorada de Anderson não foi atingida pelos disparos, apenas assistiu a cena chocante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou óbito a Anderson. O local foi isolado pela Polícia Militar e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil de Brasiléia.