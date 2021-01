Jovem leva três tiros e pede ajuda em comércio no Belo Jardim

O jovem Raimundo Vieira dos Santos, 24 anos, foi ferido com três tiros na noite desta segunda-feira (25), no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O passageiro desceu e atirou várias vezes, só que três tiros acertaram a vítima, sendo um no peito, um nas costas e um na perna direita. Para não morrer, Raimundo correu para dentro de um comércio e pediu ajudar. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é gravíssimo.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).