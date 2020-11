Jovem que levou quatro tiros após discussão em bar segue na UTI do pronto-socorro de Rio Branco

O jovem Samuel da Silva Costa, de 22 anos, que levou quatro tiros após uma discussão em um bar na madrugada de sábado (31), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco. A tentativa de homicídio ocorreu, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

A direção da unidade informou nesta terça-feira (3) ao G1 que o jovem está em estado grave, porém estável.

Conforme a Polícia Militar do Acre, o suspeito de 27 anos foi até o carro, pegou uma arma de fogo e efetuou ao menos quatro disparos contra o jovem, que ainda conseguiu correr e ficou caído na rua. Três dos tiros atingiram o tórax da vítima.

O bar Uni Beer Pub, onde teria ocorrido a tentativa de homicídio, usou as redes sociais para dizer que o jovem não estava dentro do estabelecimento no momento em que foi atingido pelos disparos de arma de fogo. O estabelecimento disse ainda que não compactua com qualquer tipo de agressão e violência.

Depois dos disparos, o suspeito entrou em um carro com três mulheres e fugiu do local. Uma equipe da PM que fazia patrulhamento na região foi acionada pelos clientes do bar, que repassaram as características do veículo e foram iniciadas as buscas.

O grupo foi localizado já próximo à entrada do bairro Calafate. A polícia fez buscas no veículo e encontrou uma quantidade pequena de entorpecente. A arma que teria sido usada na tentativa de homicídio foi achada jogada na pista com quatro munições deflagradas.

O homem e as três mulheres de 21, 25 e 28 anos, foram presos e levados para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.