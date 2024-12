Judô encerra 2024 neste fim de semana no Grand Slam de Tóquio

Agência Brasil



Após subir ao pódio quatro vezes na Olimpíada de Paris, o judô brasileiro encerra o ano neste fim de semana no Grand Slam de Tóquio (Japão), um dos mais competitivos do mundo. A seleção conta com nove atletas, três deles medalhistas em Paris 2024 como Rafaela Silva, que estreará internacionalmente na categoria meio-médio (63 quilos), Rafael Macedo (90 kg) e Leonardo Gonçalves (100 kg).

As lutas eliminatórias no Ginásio Metropolitano de Tóquio começam às 22h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (6) e as finais ocorrerão na sequência, às 5h de sábado (7). Os horários serão os mesmos de sábado (7) para domingo (8). O Grand Slam tem transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês).

A última grande competição da temporada, com quase 300 judocas de 45 países, dá a largada para o ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028. Dono da casa, o Japão, maior potência mundial na modalidade, contará sozinho com 56 atletas.

Bicampeã mundial (2013 e 2022) e olímpica (Rio 2016) nos 57 kg, Rafaela Silva subiu de categoria este ano, logo após o termino dos Jogos de Paris. A carioca estreou com pé-direito nos 63 kg, no início de novembro, quando conquistou seu primeiro título como meio-médio no Troféu Brasil.

A seleção em Tóquio conta também com Medalha de prata na edição do no ano passado, Jéssica Lima (57 kg) volta a Tóquio em busca de um novo pódio. Os demais integrantes da seleção são Natasha Ferreira (48 kg) e Bianca Reis (57 kg) e Dandara Camillo (78 kg) na disputa feminina; e Michel Augusto (60kg) e Ronald Lima (66 kg) na masculina.

Programação

De sexta para sábado

MASCULINO

60 kg – Michel Augusto x Dauren Syukenov (Cazaquistão) – oitavas de final;

66 kg – Ronald Lima x Jantsandorj Unirbat (Mongólia) – oitavas;

FEMININO

48 kg – Natasha Ferreira x vencedora do duelo Hikari Yoshioka (Japão) x Kyeongha Lee (Coreia do Sul);

57 kg – Jéssica Lima x vencedora do duelo Lea Wyss (LiechtensteinIE) x Hongsun Choo (Coreia do Sul);

57 kg – Bianca Reis x vencedora do duelo Moa Ono (Japão) x Yu Chieh-Yang (Taiwan);

63 kg – Rafaela Silva x Flavia Favorini (Itália) – oitavas;

De sábado para domingo

90 kg – Rafael Macedo x vencedor do duelo de Olekhsander Nyzhnyk (EUA) x Anarbek Ishenbaev (Quirguistão);

100 kg – Leonardo Gonçalves x Johannes Frey (Alemanha) – oitavas