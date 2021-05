Juliette é a campeã com 90,15% dos votos e ganha R$1,5 milhão

Juliette venceu a final do BBB21 nesta terça-feira, 4/5. Com 90,15% dos votos, a campeã conquistou o público e levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Tiago Leifert começa o discurso do grande resultado, falando sobre as transformações que todos os participantes sofrem ao longo do jogo. Ele cita as mudanças em Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette, e elogia os finalistas.

Sobre a paraibana, ele disse: “Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça- like, oportunista. Fora o que falaram na suas costas, isso eu não vou nem te falar. Tentaram te fazer louca, triste e má, você tem razão Juliette (…) Você nunca mais vai sentir sozinha. Juliette, você é um fenômeno. Você é a campeã!”

“Obrigada, Jesus. Obrigada, meu povo!”, diz a campeã. “Eu vou fazer vocês sorrirem”.

A final, celebrada no gramado da casa, contou ainda com apresentações de participantes já eliminados do grupo do camarote, formado por famosos. Estiveram no palco do programa Rodolffo (com sua dupla, Israel), Karol Conká, Pocah e Projota, que ainda cantou “Muleque de vila” com Lucas Penteado.

A mais longa das edições do reality, o “BBB21” proporcionou um turbilhão de emoções ao público brasileiro com muito choro, beijos e barracos, mas também com discussões sérias sobre racismo, colorismo e discriminação.

O programa deixa a televisão este ano com uma série de recordes, um spin-off de uma das participantes mais polêmicas do “BBB” e com picos de audiência que não se viam desde a primeira década do programa.

Vitória da cacto

Juliette começou sua participação no programa entre os participantes mais populares com o público. Tanto que foi um dos três escolhidos dos pipocas a entrar na casa com imunidade. Outros três do camarote, incluindo Fiuk, completaram o grupo.

Depois disso, passou por altos e baixos. A maquiadora formou fortes laços de amizade com Viih Tube e Gilberto, mas se envolveu em discussões com ambos — além de outros colegas.

Considerada uma participante autêntica, sua popularidade com os fãs só cresceu, principalmente depois de ser excluída dos principais grupos que se formaram no programa em diversos momentos.