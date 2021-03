Justiça mantém condenação de policiais que agrediram e fizerem vítima se jogar em rio no AC

O crime ocorreu em fevereiro de 2018, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco. Segundo a denúncia, do Ministério Público, os policiais militares Ângelo Gleiwitz Moreira Siriano, Leonardo Lima e Lima e Nilando da Silva Diniz mantiveram a vítima às margens do rio, desferiram os golpes e ainda o obrigaram a se deitar na lama.

Eles chegaram a ser presos em maio de 2019 e foram condenados pela justiça, mas entraram com pedido de reforma da sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco. As defesas dos réus argumentaram pela desclassificação do crime de tortura para lesão corporal e também pediram redução da pena-base, segundo informações do TJ-AC.