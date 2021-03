Em Cruzeiro do Sul, homem é preso suspeito de integrar quadrilha de roubo de carros

Durante as investigações, a polícia detectou que o suspeito é um dos mais atuantes ladrões de veículos e de lojas e que integra uma quadrilha que praticava vários delitos. Ele seria comparsa de um outro jovem de 19 anos, preso pela polícia no último dia 8 de fevereiro. O nome dos suspeitos não foi divulgado.

De acordo com a polícia, a quadrilha agia para uma organização criminosa que atua no município. Os assaltos eram feitos com armas de fogo e os alvos eram sempre carros e grandes lojas.