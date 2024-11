Leandro Lima recupera fusquinha azul roubado em SP – 08/11/2024 – Celebridades

CARTA DE MALMÖ

O primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson e sua esposa, Birgitta Ed, no palácio em Estocolmo, 6 de maio de 2024. IDA MARIE ODGAARD/AFP

Em 22 de janeiro de 2023, Birgitta Ed passou a usar o colarinho romano. Nada de surpreendente, pois após sete anos de estudos e um mestrado em teologia, este ex-consultor de comunicação acabava de ser ordenado sacerdote pela Igreja Evangélica Luterana da Suécia, durante uma celebração na Catedral de Strängnäs. Só que esta cinquentona, mãe de três filhas, não é qualquer uma: desde 1991, Birgitta Ed é casada com Ulf Kristersson, líder do partido conservador sueco, tornar-se primeiro-ministro em 2022.

Neste contexto, a obstinação da primeira-dama sueca em vestir constantemente uma camisa preta, fechada no pescoço com gola romana, não deixa ninguém indiferente. Especialmente porque os suecos apresentam frequentemente o seu país, não sem um toque de orgulho, como um dos menos religiosos do mundo, mesmo que 5,5 dos seus 10 milhões de habitantes continuem a pagar impostos, tornando-os membros oficiais da Igreja Evangélica Luterana. , separada do Estado apenas desde 1é Janeiro de 2000.

Mas, independentemente das controvérsias, Birgitta Ed continua a aparecer em traje de padre, quer vá a um jantar oferecido pelo rei Carl XVI Gustaf em homenagem a um chefe de estado estrangeiro em visita a Estocolmo ou à cerimónia do Nobel. Às vezes, ela enfeita a camisa de gola romana – que usa por baixo do vestido de noite, em ocasiões especiais – com uma enorme cruz de prata. Em uma entrevista para um tablóide O Expresso25 de dezembro de 2023ela garantiu que só tirava a roupa para dormir ou ir à piscina.

Cerveja e imagem piedosa

Alguns aplaudem. Outros denunciam a mistura de gêneros. Como em foto postada no Instagram do marido em setembro: gola romana sob uma blusa preta com estampa branca, Birgitta Ed sorri para a câmera, um copo de cerveja na mão, diante de três garrafas e duas latas, uma imagem piedosa escorregou entre eles. Na legenda, Ulf Kristersson anuncia que o seu governo decidiu reduzir os impostos sobre a cerveja produzida nas microcervejarias suecas.

“Alguém pode me explicar por que ela usa colarinho romano quando anuncia a venda privada de álcool? »reagiu Anna Ardin, diácona, próxima do Partido Social Democrata, por conta delegerando dezenas de comentários. “O que representa um problema é a confusão de papéis. Ela está sentada lá como representante da Igreja da Suécia ou da política governamental? »perguntou o teólogo Joel Halldorf, no jornal O Expresso. Finalmente, M.meu Ed, que garantiu que a foto foi postada sem o seu conhecimento, exigiu que ela fosse apagada.

Você ainda tem 56,09% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.