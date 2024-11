Léo Ortíz e Martinelli no lugar de Militão e Rodrygo – 09/11/2024 – Esporte

Nicole Jeffery



J.ess Fox construiu uma carreira deslumbrante saindo de sua zona de conforto, mas ela se perguntou se tinha ido longe demais quando estava prestes a subir à passarela do desfile da L’Oréal Paris Walk for Worth no Overseas Passenger Terminal de Sydney recentemente.

“Fiquei muito nervoso com isso porque não sou modelo”, diz o triplo medalhista de ouro olímpico. “Não estou confiante sobre isso. Fico melhor de tênis ou até mesmo descalço quando estou andando de caiaque.

“Mas então eu percebi que não se tratava de parecer uma modelo e desfilar na passarela. Era sobre ser eu mesmo e apenas abraçar isso e me divertir.”

Jess (à direita) e Noémie Fox com um coala chamado Scarlet e seu filho Joey Fox de 10 meses, nomeado em homenagem às irmãs. Fotografia: Bianca de Marchi/AAP

Fox, 30 anos, tem sido muito procurada desde as Olimpíadas de Paris, onde confirmou seu lugar como a maior remadora de canoagem slalom da história ao vencer ambas as medalhas de ouro K1 e C1e compartilhou um dos pontos altos emocionantes dos Jogos com sua irmã mais nova, Noémie, que completou o desligamento da família Fox dos eventos femininos por ganhando a medalha de ouro do caiaque cross.

Uma das atletas mais motivadas e dedicadas da Austrália nos últimos 15 anos, Fox normalmente retornaria ao circuito da Copa do Mundo após as Olimpíadas para conquistar mais algumas medalhas e títulos antes do final da temporada, mas este ano ela fez as coisas de forma diferente.

Depois do que ela descreve como “uma Olimpíada perfeita” em Paris, ela fez uma pausa para aproveitar algumas das oportunidades criadas por seus Jogos sensacionais e experimentar a vida como “uma pessoa normal”, saindo para jantar com os amigos, comendo o que quiser. curtidas no menu e ocasionalmente pulando uma sessão de treinamento.

Fox com a primeira de suas medalhas de ouro em Paris. Fotografia: Olivier Morin/AFP/Getty Images

No entanto, sua agenda ainda está lotada. Antes das Olimpíadas, ela assinou um acordo com a Nine Network, que a levou a ler notícias esportivas no Today Show por uma semana no mês passado e a fazer parte da cobertura do Nine’s Melbourne Cup Carnival esta semana.

O turbilhão começou no dia em que ela desembarcou em Sydney após as Olimpíadas, com uma sessão de fotos para a revista Stellar, antes de comparecer ao Logies, e então se preparou para seu primeiro turno de café da manhã no Today Show às 5h30 da manhã seguinte.

Após os Jogos, ela se tornou embaixadora da L’Oréal Paris (daí o desfile) e também tem uma série de compromissos corporativos a cumprir para patrocinadores como a empresa de contabilidade Grant Thornton. A temporada de premiações esportivas também está começando, com a Fox já tendo conquistado o prêmio principal do Paddle Australia e o prêmio de atleta feminina do ano do NSW Office of Sport, com os prêmios do Australian Institute of Sport e do Sport Australia Hall of Fame ainda por vir. Para uma mulher que prefere usar tênis, ela está se arrumando muito.

“É uma mistura de coisas que foram planejadas antes de Paris e depois outras oportunidades que surgiram desde os jogos que foram realmente emocionantes, muito desafiadoras, coisas muito diferentes como o Channel Nine e o Today Show. Eu estava tipo, uau, OK, isso é emocionante. Sim, vamos fazer isso. Vamos nos jogar no fundo do poço aqui e me desafiar.”

Noémie e Jess Fox com sua mãe Myriam Fox-Jerusalmi em um jantar de gala pós-Paris. Fotografia: James Gourley / Getty Images para AOC

A quatro vezes atleta olímpica Fox ganhou sua primeira medalha de ouro em Tóquio em 2021, no meio da pandemia de Covid-19, quando havia muito menos oportunidades comerciais disponíveis, então ela manteve a cabeça baixa e se concentrou em seu esporte. Desta vez, ela levantou a cabeça e deu uma olhada no que poderia estar disponível para sua carreira pós-esportiva.

“Paris foi uma grande mudança e eu realmente notei isso na minha vida, com certeza, em comparação com Tóquio”, diz ela. “E também estou numa fase da minha carreira em que a preparação pós-carreira está na minha cabeça. E então eu quero fazer essas coisas e me envolver em diferentes áreas que me interessam, seja na mídia, na moda, em conferências e coisas assim. Gostei da variedade, com certeza.”

O que não quer dizer que a Fox esteja pensando em se aposentar tão cedo. Ela está comprometida com pelo menos mais uma Olimpíada, em Los Angeles, em 2028, e além disso há a cenoura de uma Olimpíada em casa, em Brisbane, em 2032, quando ela teria 38 anos. Isso ainda está dentro da faixa etária de medalhas para campeões de canoagem slalom. Sua mãe e treinadora Myriam Jerusalmi-Fox conquistou sua única medalha olímpica aos 34 anos, enquanto Maialen Chourraut, da Espanha, de 38 anos, conquistou a medalha de prata em Tóquio.

A dupla medalha de ouro da Fox foi um destaque indiscutível dos Jogos de Paris. Fotografia: Alex Davidson/Getty Images

Mas a Fox mais jovem espera seguir carreira ano após ano, depois de Los Angeles.

“Não descartei (Brisbane), mas também vejo que pode ser a minha oportunidade de fazer parte das Olimpíadas de uma forma diferente. Eu vou estar lá. Esteja ou não na linha de largada, estarei em Brisbane para aproveitar as Olimpíadas em casa de uma forma ou de outra e poder retribuir se não estiver competindo.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Esporte Austrália Receba um resumo diário das últimas notícias, recursos e comentários esportivos de nosso escritório de esportes australiano Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

“Eu sempre disse isso enquanto eu sentir que o corpo está lá e eu estou comprometido, disposto e motivado para treinar no nível necessário para ter o meu melhor desempenho, e ainda adoro isso – porque isso é um grande problema, ter o amor – então continuarei. Mas acho que também sempre disse que quero sair por cima. Eu não quero ficar esperando e apenas fazendo isso porque é tudo que eu já conheci.”

Fox foi eleita para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional para um mandato de oito anos em Paris, então pelo menos ela estará em Brisbane nessa função, e terá que incluir reuniões mensais da comissão em sua agenda para as próximas duas Olimpíadas. .

Ela também duvida que mesmo os Jogos em casa possam corresponder à sua extraordinária experiência em Paris. Ela foi uma das porta-bandeiras da cerimônia de abertura da Austrália, ganhou duas medalhas de ouro individuais e depois assistiu exultante enquanto Noémie conquistava sua própria medalha de ouro.

Ela ainda está um tanto sem palavras ao tentar descrever o que aquela experiência significou para sua família.

“Às vezes ainda não conseguimos acreditar que nós dois fizemos isso, e foi um sonho”, diz Fox. “Sinto que preciso de mais palavras para poder descrevê-lo, mas ainda não as tenho. Mas o sentimento daquelas duas semanas, o que vivemos, como equipa, como irmãs, como família, foi verdadeiramente uma experiência tão única e especial que creio que nada se poderá comparar a esse orgulho e alegria que senti. vê-la vencer e poder compartilhar isso juntos.”

A satisfação é imensa, mas os Foxes não descansam sobre os louros.

Seu campo de treinamento em casa, o Penrith Whitewater Stadium, a oeste de Sydney, foi nomeado sede do campeonato mundial do próximo ano, e toda a família está empenhada em tornar o evento um sucesso para a Austrália.

Fox em seu percurso em casa no Penrith Whitewater Stadium. Fotografia: Ryan Pierse/Getty Images

O pai e ex-campeão mundial Richard Fox foi nomeado chefe do comitê organizador do evento, enquanto Myriam, Jess e Noémie concentrarão seus esforços no lado do desempenho.

Fox diz que a atração dos campeonatos caseiros a impulsionaria de volta aos treinos completos até o final do ano.

“Acho que muitos atletas sentem esse tipo de calmaria na motivação depois de uma campanha tão grande ou de alcançar o objetivo dos sonhos de um ouro olímpico, então para mim isso é ótimo, porque é algo emocionante para se trabalhar”, diz ela. “Ter um campeão mundial em casa é tão raro, é uma vez na carreira, então estou realmente ansioso por isso.”

O campeonato mundial permite que três remadores compitam por nação em eventos individuais e também inclui um evento por equipe, para que ambas as irmãs possam competir em todo o programa – um luxo que não têm no nível olímpico.

“Quero estar no meu melhor jogo para isso”, diz Fox. Nesse palco ela sabe se pavonear.