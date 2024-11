Liverpool tem cinco pontos de vantagem após Núñez e Salah afundarem Aston Villa | Primeira Liga

Andy Hunter at Anfield



O Manchester City está vacilante, o Liverpool está impecável. O Primeira Liga os líderes aproveitaram ao máximo a derrota do atual campeão em Brighton para ampliar sua vantagem na liderança para cinco pontos, com uma derrota confiante e clínica sobre o Aston Villa. Foi a 15ª vitória do Liverpool em 17 partidas sob o comando de Arne Slot e eles chegam à pausa internacional com ímpeto, confiança e forma ao seu lado.

Um golo de Darwin Núñez na primeira parte e uma finalização tardia de Mohamed Salah garantiram a vitória sobre a teimosa equipa de Unai Emery, que não teve qualidade no terço final para criar sérios problemas. Liverpool. O Liverpool melhorou a marca de 28 pontos nos primeiros 11 jogos apenas uma vez nas últimas 34 temporadas, em 2019-20, quando venceu a Premier League.

Um benefício imprevisto do início das 20h, certamente do ponto de vista do Liverpool, foi o tempo que permitiu digerir A última derrota do City. A expectativa dentro de Anfield aumentou antes do pontapé inicial com a possibilidade de abrir uma vantagem de cinco pontos sobre os campeões. Os jogadores do Liverpool também perceberam isso e começaram com a intensidade que Slot sentiu que faltava desde o início contra o Brighton e Bayer Leverkusen.

O Villa contribuiu para uma primeira parte aberta e divertida, enquanto procurava recuperar de três derrotas consecutivas em todas as competições. Os visitantes tentaram travar o ímpeto do Liverpool ganhando vantagem em cada pontapé de baliza, mas depois contornaram a pressão com confiança e quebraram perigosamente. Leon Bailey cabeceou por cima quando foi desmarcado por um cruzamento de Youri Tielemans, enquanto Ryan Gravenberch fez um bloqueio importante para negar o remate de Jacob Ramsey à entrada da área.

A exibição vibrante do Liverpool não criou oportunidades claras para testar Emiliano Martínez na baliza do Villa, quando produziu um contra-ataque devastador para abrir o marcador em grande estilo. O intervalo resultou de um canto do Villa e deveu tudo à visão de Virgil van Dijk, que lançou Salah para trás de uma defesa exposta com um passe soberbo.

Salah foi derrubado por Bailey, que poderia muito bem estar em sérios apuros se o árbitro David Coote interrompesse o jogo imediatamente. No entanto, o árbitro permitiu que o jogo continuasse e Núñez aproveitou a bola perdida, contornou Martínez e acertou uma finalização clínica na baliza do Kop de um ângulo apertado.

Mohamed Salah comemora após aumentar a vantagem do Liverpool. Fotografia: John Powell/Liverpool FC/Getty Images

Coote também rejeitou o apelo de pênalti do Villa quando Ollie Watkins caiu na área após uma entrada de Ibrahima Konaté. Trent Alexander-Arnold parou com o que parecia uma lesão no tendão da coxa momentos depois e teve de ser substituído por Conor Bradley. Parece provável que se siga uma retirada da seleção inglesa para os jogos da Liga das Nações da próxima semana, contra a Grécia e a República da Irlanda.

Núñez deveria ter feito o segundo quando o Liverpool quebrou em número após outro escanteio do Villa. O alívio de Bradley permitiu a Salah enviar o internacional uruguaio pela esquerda, mas, ao chegar ao alcance da baliza de Martínez, o avançado rematou por cima.

No entanto, nem todos os cantos do Villa eram perigosos para eles próprios, e foram necessárias duas boas defesas consecutivas de Caoimhín Kelleher para evitar que os visitantes empatassem no intervalo. O confiável substituto de Alisson fez uma defesa rápida para desviar a cabeçada de Amadou Onana após um lançamento de Lucas Digne.

No escanteio resultante, novamente cobrado por Digne, Diego Carlos acertou no primeiro poste e o goleiro do Liverpool fez uma excelente defesa de reação à queima-roupa. Watkins não conseguiu converter o rebote.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Futebol Diário Comece a noite com a visão do Guardian sobre o mundo do futebol Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Villa também teve uma excelente oportunidade para empatar momentos após o recomeço, quando Konaté não conseguiu lidar com um passe longo de Digne e Morgan Rogers escapou dentro da área. O atacante errou o chute bem ao lado da trave esquerda de Kelleher. O Liverpool sobreviveu a uma revisão do VAR para um possível pênalti, quando Bradley puxou Pau Torres enquanto eles competiam por uma cobrança de falta de Digne.

Guia rápido Como me inscrevo para receber alertas de notícias esportivas? Mostrar Baixe o aplicativo Guardian na iOS App Store no iPhone ou na Google Play Store no Android pesquisando por ‘The Guardian’.

Se você já possui o aplicativo Guardian, certifique-se de estar usando a versão mais recente.

No aplicativo Guardian, toque no botão Menu no canto inferior direito, vá para Configurações (o ícone de engrenagem) e depois Notificações.

Ative as notificações esportivas. Obrigado pelo seu feedback.

Emery irritou-se com a recusa em penalizar o substituto do Liverpool. Seu humor não foi melhorado depois que Villa desperdiçou vários contra-ataques promissores com uma bola ou toque final ruim. A sua equipa bem organizada conseguiu conter o Liverpool durante a maior parte da segunda parte, mas permaneceu extremamente vulnerável ao contra-ataque. Foi necessária uma intervenção soberba de Ezri Konsa para evitar que Salah colocasse Luis Díaz na baliza, quando os anfitriões recuperaram mais um canto do Villa.

A seis minutos do fim do tempo normal e Torres apelando a uma falta inexistente de Gravenberch dentro da grande área do Liverpool, os visitantes voltaram a ser derrotados. Carlos tentou desviar um passe longo no meio-campo, mas só conseguiu cabecear contra Salah, que prontamente deixou o zagueiro para trás enquanto buscava o rebote no campo do Villa. O internacional egípcio tinha opções à sua esquerda, mas escolheu a mais convidativa e derrotou Martinez com uma finalização violenta para selar a vitória e a liderança do Liverpool no topo da Premier League.