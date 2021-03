Lockdown no fim de semana é marcado por comércio aberto e jogos de futebol em Cruzeiro do Sul

M ais um final de semana em Cruzeiro do Sul foi marcado por descumprimento às medidas de restrição do governo do Estado impostas para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em Cruzeiro do Sul.

Comércio de bairros abertos, partidas de futebol em campos e quadras e presença de pessoas em balneários foram as principais ocorrências, segundo o coordenador das Ações de Prevenção e Controle e Fiscalização do COVID-19 no município, Lindomar Ferreira.

“Onde constatamos comércios abertos os donos atenderam ao nosso pedido e fecharam. As pessoas também dispersaram aglomerações”, cita ele.

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul acompanha as ações das equipes de saúde. Ao contrário do fim de semana passado, quando 19 pessoas foram conduzidas à Delegacia Geral, neste não houve necessidade de condução.