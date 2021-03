Mais de 1,6 mil exames de Covid-19 aguardam resultado no Acre

O Acre tem exatos 1.602 exames de RT-PCR Covid-19 aguardando resultado nessa segunda-feira (22). As análises são do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

Até o momento, o Estado registra 175.395 notificações de contaminação pela doença, sendo que 108.347 casos foram descartados. Pelo menos 52.734 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 387 pessoas seguem internadas pela rede pública.

Nesse domingo, dia 21, os 22 municípios somaram 171 casos de infecção por coronavírus, sendo todos casos confirmados por testes rápidos. O número de infectados saltou de 65.275 para 65.446.