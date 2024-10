Mais de 280 torcedores do Peñarol são detidos no Rio – 23/10/2024 – Esporte

Aléxia Sousa



Mais de 280 torcedores do Peñarol foram levados para a Cidade da Polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, depois de uma briga generalizada na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, nesta quarta-feira (23).

Pelo menos 20 pessoas foram autuadas e podem responder por crimes como tentativa de homicídio, organização criminosa e racismo.

Estão entre os presos um homem suspeito de roubar um celular dentro de um estabelecimento na avenida Lúcio Costa e outro torcedor que portava uma arma de fogo.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, a escalada de violência começou depois que torcedores do Peñarol estacionaram três ônibus na orla da praia no Recreio e desceram “afrontando pessoas que estavam no local” com conduta racista.

Foi nesse momento que um tumulto começou e um torcedor teria aproveitado a situação para roubar um celular de dentro de um estabelecimento. Policiais militares, que estavam no local acompanhando os torcedores, foram informados, e o suspeito foi preso.

“A PM prendeu, e a população ficou revoltada, dando início a uma confusão generalizada”, afirmou Santos.



“Uma cena lamentável, de verdadeiros animais se digladiando no meio da rua, colocando a vida das pessoas em risco”, completou o secretário, que admitiu que houve falha no planejamento para receber os torcedores uruguaios.

A confusão se estendeu pela orla e afetou alguns banhistas, além do trânsito na região.



Segundo a Polícia Militar, torcedores do Peñarol “cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos”.

Uruguaios envolvidos na confusão também teriam incendiado motos estacionadas.

O secretário Victor Santos disse que as vítimas devem comparecer à Cidade da Polícia, para registrar a ocorrência.

“A pessoa que perdeu o bem só precisa comprovar que é o dono e pedir indenização ao estado. Nós entendemos que o estado deverá cobrar o Peñarol”, disse.

“Já falei com a Procuradoria-Geral do Estado para instruir uma ação por parte do estado contra a torcida, porque isso tem que ter um custo para essas pessoas”, completou.

Entre torcedores levados para a delegacia, havia crianças e adolescentes. Segundo o secretário, todos serão ouvidos.

“Agora é trabalho de identificar cada conduta de cada um deles”, afirmou Santos.

Representantes do consulado do Uruguai estão na Cidade da Polícia para dar assistência aos detidos. Os uruguaios que voltarem para o país serão escoltados.

De acordo com o secretário de segurança pública, os suspeitos vão responder pelos crimes no Brasil. “Processo e qualificação de pena são feitos aqui. Vão responder todos aqui”, disse Santos.