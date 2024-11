maus números de emprego quatro dias antes das eleições

Gwilym Mumford



EUEsta foi a “piada” ouvida em todo o mundo, que alguns especulam – um pouco optimista demais, talvez – que possa ajudar a influenciar as eleições nos EUA. No domingo passado, o comediante norte-americano Tony Hinchcliffe descreveu Porto Rico como “uma ilha flutuante de lixo” enquanto estava em um pódio estampado com “Trump Vance 2024”, no Madison Square Garden, em Nova York. Isso provocou uma grande reação entre os porto-riquenhos, incluindo alguns membros muito famosos da comunidade, bem como a mais rara das coisas: a contrição da geralmente sem remorso campanha de Trump, que afirmou que os comentários de Hinchcliffe não reflectiam as opiniões (famosamente moderadas) do próprio Donald Trump.

Eu deveria parar aqui para me desculpar com qualquer um que veio ao The Guide para uma pausa do carnaval 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é a eleição nos EUA. O serviço normal será retomado na próxima semana, prometo – mas esta é uma história política que é, no mínimo, adjacente à cultura. E isso levanta uma questão interessante: como Hinchcliffe, um comediante de choque cujas rotinas fariam até mesmo a multidão no Late ‘n’ Live recuar para seus sofás de desmaio e acabar como o ato de abertura de um grande comício político? A resposta tem muito a ver com o crescente relacionamento entre a comédia insultuosa e a direita.

Se você nunca ouviu falar de Hinchcliffe antes da conversa em Porto Rico, isso provavelmente é compreensível: ele raramente interagiu com a comédia mainstream, exceto uma aparição no imensamente popular programa da Netflix. Assado de Tom Brady no início deste ano. O que não quer dizer que ele não é extremamente popular: seu standup showcase/roast battle Kill Tony é um dos podcasts de comédia mais bem classificados do planeta, competindo regularmente com The Joe Rogan Experience no topo das paradas de podcast. (Rogan e Hinchcliffe são próximos: Rogan persuadiu Hinchcliffe a se mudar para a base de Rogan em Austin, Texas; Kill Tony é gravado no local Rogan’s Comedy Mothership em Austin; e os dois aparecem frequentemente nos podcasts um do outro.) Um mês antes de Trump aparecer Madison Square Garden, Kill Tony casualmente o superou ao esgotar dois shows na arena.

De certa forma, não é difícil ver por que Kill Tony é tão querido. A premissa – stand-ups emergentes são duramente criticados por um painel de quadrinhos profissionais na frente de um público de estúdio – é interessante, atualizando as comédias de Dean Martin e Don Rickles para uma era mais recortável e amigável à mídia social. E consegue atrair alguns grandes nomes do mundo da comédia – Rogan, Shane Gillis, Whitney Cummings (embora Hinchcliffe também tenha o desagradável hábito de persuadir proeminentes não-comediantes de extrema direita, incluindo Tucker Carlson, Jordan Peterson e Alex Jones, em para o espetáculo).

Quanto ao humor… bem, a comédia torrada inevitavelmente tem riscos associados, e Kill Tony às vezes pode ser bastante repulsivo, especialmente em um agora notório programa de 2021 onde Hinchcliffe lançou um discurso racista em uma história em quadrinhos sino-americana.

Joe Rogan, que é próximo de Tony Hinchcliffe e aparece frequentemente em seu podcast. Fotografia: SYFY/NBCU Photo Bank/NBCUniversal/Getty Images

Os fãs argumentariam que sofrer tais momentos é a compensação pela liberdade que a comédia oferece. E, para ser justo, uma boa comédia com stand-ups talentosos dançando ao longo da linha do ataque é bastante eletrizante. Há uma estranha igualdade em jogo: a vítima de uma piada tem a chance de se vingar em algum momento da noite. Todos os presentes operam sob uma única crença cômica: o que importa é se algo é engraçado ou não.

As coisas ficaram mais complicadas nesse aspecto ultimamente. Esse mantra de dizer o indizível foi aderido por um movimento de stand-ups que confundem os limites entre ativismo de comédia de liberdade de expressão e algo mais declaradamente de direita.

O veterano comediante e podcaster Marc Maron escreveu em resposta à aparição de Hinchcliffe no comício: “O flanco anti-despertar do novo fascismo está sendo impulsionado quase exclusivamente pelos quadrinhos. Quando comediantes com podcasts têm supremacistas brancos e fascistas desavergonhados e autoproclamados em seu programa para brincar como se fossem apenas artistas ou mesmo apenas políticos, tudo o que isso faz é humanizar e normalizar o fascismo.

Este último ponto foi uma crítica velada a comediantes como Theo Von e Andrew Schulz, que convidaram Trump para os seus podcasts para conversas acolhedoras, como parte das tentativas da campanha de Trump de cortejar eleitores jovens e descomprometidos do sexo masculino.

Ao aparecer no evento de Trump no Madison Square Garden, Hinchcliffe levou esta aliança ao seu ponto final absurdo. Mas, ao fazê-lo, ele fatalmente entendeu mal o briefing. Um comício político é uma arena dramaticamente diferente de um clube de comédia, onde você pode se esconder atrás da ideia de “vale tudo”. Além do mais, atuar neste tipo de comício político é uma traição a todo o espírito da comédia torrada: falta-lhe a vítima disposta, que tem a oportunidade de bater palmas de volta, o que significa que Hinchcliffe ficou dizendo coisas questionáveis ​​para um público que não teve chance. de refutação.

O que, claro, não o torna diferente de muitos dos outros oradores do comício – incluindo o próprio Trump. Há muito que se diz (talvez melhor em esta peça de Emily Nussbaum New Yorker (£) desde 2017) que Trump funciona como um comediante stand-up – na forma e no ritmo, se não na qualidade do material. Ele é um homem bem acostumado com a comédia e já interpretou tanto vítima e autor (embora às vezes ele tenha mostrado uma pele extremamente fina). E ele aprendeu, ao longo de uma década (e pareceu então longa) carreira política, o valor da comédia de choque, de ser capaz de dizer algo ultrajante e depois voltar atrás dizendo “Eu só estava brincando… qual é o problema, você não aguenta uma piada?” Tem sido um componente crucial do seu status político semelhante ao Teflon.

Não seria uma deliciosa ironia, então, se outro comediante ajudasse o presidente da comédia a perder a eleição na próxima semana?

Se quiser ler a versão completa desta newsletter por favor inscreva-se para receber o Guia em sua caixa de entrada todas as sextas-feiras.