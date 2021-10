Mega-Sena pode pagar R$ 10,5 milhões no sorteio deste sábado; saiba como apostar

Um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões vai ser sorteado pela Caixa neste sábado, 16, em São Paulo, para a aposta que conseguir o feito de acertar as seis dezenas no concurso de número 2418 da Mega-Sena.

Na última edição em jogo da Mega-Sena, que saiu no dia 13 de outubro, nenhuma aposta acertou todos os números sorteados (02-11-19-27-57-60), o que fez o prêmio acumular até chegar à estimativa do concurso atual. 80 bilhetes fizeram a quina, ganhando R$ 21.123,67 cada.

A quadra teve 3.919 apostas vencedoras, que levarão R$ 616,00. Mega-Sena: Como participar do próximo sorteio? Os apostadores podem fazer de seis a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou usando o site especial de loterias do banco. Todas as apostas registradas até uma hora antes do sorteio estão aptas a ganhar os prêmios em jogo.

Quanto custa fazer uma aposta na Mega-Sena? Isso varia de acordo com a quantidade de números apostados. O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60.

