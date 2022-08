Menos da metade dos rio-branquenses deve presentear no Dia dos Pais, aponta Fecomércio

O levantamento aponta ainda que os consumidores pretendem gastar mais do que ano passado uma vez que 65,5% dos entrevistados disseram que os gastos previstos para o próximo Dia dos Pais devem ser maiores (36,5%) ou iguais (29%); outros 29,5%, no entanto, se preparam para gastos menos em 2022.

Pensando nestes que vão investir um pouco mais nos gastos, alguns lojistas investem em kits com preços diversos para atrair e satisfazer todos os tipos de clientes, desde o que quer gastar um pouco mais, aquele que quer fazer uma economia.

“Às vezes, o cliente não sabe nem o que comprar, ele pode estar procurando mais a questão do preço. O que a gente fez? A gente montou cestas com preços diversos que tem de tudo, a partir de R$ 1. Então, temos presentes de todos os preços para todos os níveis sociais”, disse o assistente administrativo de uma loja, Daniel Lima.

O estudo também fez um levantamento em relação a expectativa de vendas junto a 100 empresários com estabelecimentos comerciais na capital acreana e mostrou que 42% deles apenas demonstraram otimismo para as vendas no período.