“Messi”, líder do B13 em Rio Branco, é morto com três tiros no Santa Inês

O líder da facção do Bonde dos 13, Willian Lopes da Silva, de 26 anos, mais conhecido no mundo do crime por “Messi”, foi ferido a tiros na tarde desta segunda-feira, 18, na frente de um quarteirão localizado na rua José Luís, no bairro Santa Inês, região do segundo distrito de Rio Branco. Ele morreu dentro de seu apartamento.

De acordo com informações da polícia, Wilian estava na frente de casa quando dois homens não identificados chegaram a pé e efetuaram vários tiros na direção da vítima. Ele foi ferido com três tiros no peito. Mesmo ferido, “Messi” ainda conseguiu correr até ao seu apartamento e caiu. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moradores acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local Wilian já estava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, após colher as características dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.