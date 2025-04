Mianmar Junta Chefe na Tailândia dias após o terremoto fatal – DW – 04/04/2025

O Tribunal Constitucional da Coréia do Sul na sexta -feira confirmou o impeachment do Presidente Yoon Suk Yeolremovê -lo do cargo precisamente 111 dias depois que ele declarou brevemente a lei marcial e desencadeou uma crise política.

O anúncio ocorreu após uma votação unânime de oito para o zero dos juízes e foi recebida com gritos de deleite e palmas entre dezenas de milhares de manifestantes anti-yoon no centro de Seul.

A uma curta distância, os apoiadores do presidente deposto estavam chorando e expressando sua indignação com a decisão.

Com a decisão tomada, a Coréia do Sul deve realizar eleições para instalar um novo presidente e governo. A mudança ocorre quando o país enfrenta sérios desafios, incluindo dificuldades econômicas causadas pelas tarifas dos EUA e pela crescente ameaça à segurança representada pela Coréia do Norte.

“A decisão era de se esperar e, para os propósitos da estabilidade, esse é o melhor resultado, porque declarar a lei marcial em dezembro foi um ato insano”, disse Kim Sang-woo, ex-político do Congresso Nacional de Nova Política e agora membro do Conselho da Fundação de Paz Kim Dae-Jung.

Yoon permaneceu desafiador durante todo o processo de impeachment Imagem: AFP

O que vem a seguir?

“Devemos esperar agora e o próximo passo será uma eleição daqui a dois meses”, disse ele à DW.

Lee Jae-Myung, o chefe do Partido Democrata de esquerda (DPK), é o favorito para vencer a eleição e substituir o Partido do Power Povo de Yoon (PPP), embora Kim aponte que Lee tem vários esqueletos em seu próprio armário político, e ele está longe de ser garantido de vitória.

“Lee é um populista e um homem inteligente, mas ele está enfrentando alguns problemas legais sérios. Acredito que ainda existem cinco ações judiciais em andamento contra ele, e essa é uma oportunidade para quem o PPP coloca como candidato”, acrescentou.

Os conservadores inevitavelmente se opõem a Lee tomar a presidência e os eleitores de mente independente podem muito bem evitar sua reputação, disse Kim, enquanto as implicações de uma vitória de Lee são graves.

“Se ele se tornar presidente, então nos encontraremos em uma situação semelhante a agora com Yoon”, disse ele. “Haverá instabilidade em um governo de Lee que se espalhará em desordem e caos durante o período de seu mandato, o que é, obviamente, perigoso”.

Celebrações em Seul depois de Yoon OUSTER

Para aqueles que ficaram horrorizados em Declaração de Lei Marcial de Yoon No ano passado, no entanto, na sexta -feira foi um momento de se divertir com a decisão do tribunal e a resiliência da democracia sul -coreana.

“Embora todo o país tenha testemunhado os eventos de 3 de dezembro, demorou muito tempo para chegar a uma decisão sobre impeachment”, disse Hyobin Lee, professor da Universidade de Sogang em Seul.

As emoções estão no alto da Coréia do Sul sobre o destino do Presidente Yoon Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

“Eu não podia ficar em casa esta manhã, então assisti ao anúncio com meus amigos no centro de Seul”, disse ela à DW. “No momento em que ouvimos que ele foi impeachment, ficamos tão impressionados com a alegria que gritamos e choramos juntos. Eu simplesmente não posso conter minha felicidade”.

O fato de a decisão dos juízes ter sido unânime e descobriu que as ações de Yoon violaram a Constituição por motivos substantivos e processuais é profundamente significativa, acrescentou.

“Muitas pessoas assumem que, independentemente de quem lidera o país, a vida dos cidadãos comuns permanece inalterada”, disse ela. “No entanto, testemunhar a implementação da lei marcial sob o presidente Yoon provavelmente mudou muitas dessas percepções”.

“Claramente, a qualidade da vida das pessoas comuns varia muito, dependendo de sua liderança e acredito que essa decisão é um marco importante que fortalece a democracia coreana”, acrescentou Lee.

Leif-Eric Easley, professor de estudos internacionais da Universidade Ewha Womans, em Seul, adverte que os desafios estão por vir, mas a perspectiva parece mais brilhante após a remoção de Yoon.

“Houve um senso palpável de fadiga nacional de postura política aparentemente interminável, especulação da mídia e manifestações públicas durante um processo legal mais do que o esperado”, disse ele.

Os riscos políticos relacionados à “polarização doméstica e instabilidade política permanecem”, acrescentou, enquanto os apoiadores obstinados de Yoon podem muito bem alegar que a democracia da Coréia do Sul “está em frangalhos”.

Uma eleição difícil aparece

Easley disse que a decisão unânime do Tribunal é um sinal de que as instituições do governo resistiram a “uma mistura volátil de obstrução legislativa e excesso de executivo que representou o maior desafio à democracia em uma geração”.

É provável que as eleições sejam ferozmente lutadas e controversas, ele acredita.

“Agora começa uma campanha eleitoral presidencial compactada que se estenderá, se não rasgar, o tecido social do país”, disse Easley.

“Mas Coréia do Sul conseguiu evitar os piores resultados e pode ver a luz no final de uma longa crise política. E não um momento muito cedo, dado como o próximo governo em Seul deve navegar pelas ameaças militares da Coréia do Norte, pressão diplomática da China e (presidente dos EUA, Donald) Tarifas comerciais de Trump “.

Editado por: Wesley Rahn